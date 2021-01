Mara Maionchi dopo il Covid: “Ho quasi 80 anni e sto benissimo”



Lo scorso 23 ottobre la conduttrice tv è stata ricoverata in ospedale a Milano perché risultata positiva al coronavirus. Nonostante le sue condizioni di salute fossero stabili e non preoccupanti, la Maionchi ha comunque messo in allarme i fan. La produttrice discografica, d’altronde, sta per compiere 80 anni: “Sì e mi dico: non è possibile. Non me li sento. Durante il Covid me li sono sentiti tutti. Ho fatto l’esame sierologico e ho tanti anticorpi. Speriamo che durino”.

