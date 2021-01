Maria Chindamo uccisa e data in pasto ai maiali, il fratello: “Lo abbiamo saputo dalla TV”



Vincenzo Chindamo, fratello di Maria, commenta a Fanpage le rivelazioni choc del pentito Cossidente che in questi giorni ha svelato la tragica fine di Maria, uccisa e data in pasto ai maiali da Salvatore Ascone, per un terreno che si rifiutava di vendere. “Lo abbiamo saputo dalla TV, dolore straziante. Ma non credo al movente, c’entra la famiglia”.

