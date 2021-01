Marsala, auto contro un tir: muore giovane mamma di 27 anni, gravissimi i figli di 2 e 3 anni



Tragico incidente stradale oggi pomeriggio a Marsala, in Sicilia, lungo la strada a scorrimento veloce per Birgi. A perdere la vita una giovane mamma di 27 anni, Veronica Di Maggio. Disperate le condizioni dei due figlioletti della donna, di 2 e 3 anni, mentre l’amica della vittima che era alla guida dell’auto, C.R., di 21 anni, è rimasta ferita fortunatamente in modo non grave.

Continua a leggere



Tragico incidente stradale oggi pomeriggio a Marsala, in Sicilia, lungo la strada a scorrimento veloce per Birgi. A perdere la vita una giovane mamma di 27 anni, Veronica Di Maggio. Disperate le condizioni dei due figlioletti della donna, di 2 e 3 anni, mentre l’amica della vittima che era alla guida dell’auto, C.R., di 21 anni, è rimasta ferita fortunatamente in modo non grave.

Continua a leggere

Continua a leggere