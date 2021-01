Matera, trova portafogli e lo restituisce: proprietario gli regala tutta la somma contenuta



Un ragazzo di venti anni, originario della Nigeria e lavoratore part time nel capoluogo di provincia lucano, si è imbattuto nel portafogli mentre camminava in strada. Il ventenne non ci ha pensato su due volte e ha portato l’oggetto pieno di banconote in Questura dove grazie ai documenti contenuti all’interno sono riusciti a rintracciare il legittimo proprietario che ha deciso di ringraziare il ventenne in maniera molto tangibile.

