Matteo muore dopo lite con fratello: fatale l’emorragia cerebrale, era stato colpito con un rullo



Il 18enne di Miglianico, in provincia di Chieti, è morto martedì, dopo due giorni di coma: domenica era stato colpito con un rullo per la tinteggiatura dal fratello maggiore Giuseppe, di 21 anni. Ora, quest’ultimo è agli arresti domiciliari. Gli amici intanto hanno organizzato una raccolta fondi per la famiglia della vittima.

Continua a leggere



Il 18enne di Miglianico, in provincia di Chieti, è morto martedì, dopo due giorni di coma: domenica era stato colpito con un rullo per la tinteggiatura dal fratello maggiore Giuseppe, di 21 anni. Ora, quest’ultimo è agli arresti domiciliari. Gli amici intanto hanno organizzato una raccolta fondi per la famiglia della vittima.

Continua a leggere

Continua a leggere