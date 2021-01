Messina, donna maltratta e accoltella il marito: arrestata



Una donna di Patti – in provincia di Messina – è stata arrestata per aver maltrattato e accoltellato il marito ed è ora accusata di lesioni personali aggravate. L’uomo è stato portato in ospedale per una ferita da taglio all’avambraccio destro per la quale sono risultati necessari diversi punti di sutura.

