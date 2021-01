Meteo, gelo su tutta Italia: fine settimana con cieli sereni e temperature vicine allo zero



Per la settimana che terminerà domenica 17 gennaio la parola d’ordine è stata “instabilità”. Il meteo ha regalato all’Italia giornate di freddo e di tempo instabile poi addolcitosi in attesa della stoccata finale: per il weekend sono attese temperature basse, con cieli variabili ma generalmente nuvolosi.

