Migranti, maxi soccorso in mare la notte di Capodanno: salvate 169 persone, tra cui 6 bambini



La Ong spagnola Open Arms ha tratto in salvo la notte di Capodanno 169 migranti, per la maggior parte di origine eritrea, in acque internazionali nel Mediterraneo centrale. Si trovavano su un barcone di legno partito da Sabratha, in Libia, e tra di loro c’erano anche sei bambini piccoli: “Festeggiamo il 2021 difendendo i diritti e la vita”.

