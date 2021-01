Milazzo, onda anomala rompe il finestrino dell’aliscafo: panico tra i passeggeri



Milazzo, un’onda anomala in piena regola ha investito un aliscafo in arrivo dalle Eolie. La violenza dell’onda ha rotto il finestrino della prua sul lato sinistro, allagando in pochissimo tempo il mezzo. A bordo si è scatenato il panico, ma nessun passeggero è rimasto ferito e il comandante è riuscito a portare a termine il viaggio.

