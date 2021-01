Ministero della salute annuncia richiamo di Barrette fit: rischio chimico per i consumatori



Si susseguono i richiami a causa della presenza di ossido di etilene oltre i limiti di legge nei semi di sesamo provenienti dall’India e usati per la preparazione di prodotti alimentari in Italia. Questa volta l’oggetto dell’avviso e un lotto di barrette con semi si sesamo, sesamo e zucca e sesamo e Chia prodotte e vendute a marchio “San Marco Fit Me Wel”.

Continua a leggere



Si susseguono i richiami a causa della presenza di ossido di etilene oltre i limiti di legge nei semi di sesamo provenienti dall’India e usati per la preparazione di prodotti alimentari in Italia. Questa volta l’oggetto dell’avviso e un lotto di barrette con semi si sesamo, sesamo e zucca e sesamo e Chia prodotte e vendute a marchio “San Marco Fit Me Wel”.

Continua a leggere

Continua a leggere