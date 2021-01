Modena, tensione e controlli nella pizzeria aperta di sera. Il titolare: “Sono sotto gli strozzini”



Erano circa cinquanta i clienti identificati ieri sera da Guardia di Finanza e Polizia Locale di Modena all’interno della Pizzeria Regina Margherita, aperta non solo per l’asporto nonostante i divieti. Il locale, fra gli aderenti della prima ora all’iniziativa di protesta “Io Apro”, aveva già ricevuto sanzioni, anche nella sede di Bologna, e adesso dovrà restare chiuso per cinque giorni.

