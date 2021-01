Monitoraggio Iss: “Dopo cinque settimane l’indice Rt torna sotto l’1”



Rallenta in Italia la pandemia di Coronavirus: l’indice Rt, cioè l’indice di trasmissibilità del virus, è tornato sotto l’1, vale a dire sotto la soglia considerata a rischio in tutta Italia secondo quanto emerso dalla bozza dell’ultimo report con il monitoraggio settimanale della situazione epidemiologica in Italia realizzato da Istituto superiore di Sanità e Ministero della Salute. I dati saranno fondamentali per il cambio di colore delle Regioni, che sarà annunciato oggi.

Continua a leggere



Rallenta in Italia la pandemia di Coronavirus: l’indice Rt, cioè l’indice di trasmissibilità del virus, è tornato sotto l’1, vale a dire sotto la soglia considerata a rischio in tutta Italia secondo quanto emerso dalla bozza dell’ultimo report con il monitoraggio settimanale della situazione epidemiologica in Italia realizzato da Istituto superiore di Sanità e Ministero della Salute. I dati saranno fondamentali per il cambio di colore delle Regioni, che sarà annunciato oggi.

Continua a leggere

Continua a leggere