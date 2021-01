Morte di Luca Ventre, ecco le carte dell’autopsia che smentiscono l’ospedale e i poliziotti



Sull’arrivo in ospedale e la morte di Luca Ventre il personale medico interrogato dalla Procura di Montevideo fornisce tre versioni diverse e nessuna di queste chiarisce a pieno i primi risultati dati dall’autopsia, in cui si legge che “il cervello è edematoso”, presenta cioè edemi, compatibili con la morte da strangolamento. Fanpage mostra in esclusiva il documento ufficiale.

Continua a leggere



Sull’arrivo in ospedale e la morte di Luca Ventre il personale medico interrogato dalla Procura di Montevideo fornisce tre versioni diverse e nessuna di queste chiarisce a pieno i primi risultati dati dall’autopsia, in cui si legge che “il cervello è edematoso”, presenta cioè edemi, compatibili con la morte da strangolamento. Fanpage mostra in esclusiva il documento ufficiale.

Continua a leggere

Continua a leggere