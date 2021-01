Morto a 42 anni Giuseppe Laterza, maestro del gelato e della pasticceria Made in Italy



Addio a Giuseppe Laterza, maestro della gelateria e della pasticceria Made in Italy conosciuto in tutto il mondo. È morto a 42 anni a causa di un tumore. Dal bar Mincuccio a Palagiano, in provincia di Taranto, che aveva ereditato dal papà Domenico, i gusti agli agrumi del suo gelato e i suoi panettoni artigianali erano arrivati fino a New York: “Il tuo ricordo resterà impresso nelle nostre vite”.

