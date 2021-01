Morto Ernesto Gismondi, designer e fondatore di Artemide. L’addio di Boeri: “Mancherà il suo genio”



È morto a 89 anni Ernesto Gismondi, star del design Made in Italy e fondatore di Artemide Group uno dei principali operatori nel settore dell’illuminazione a livello mondiale. A darne notizia l’architetto Stefano Boeri: “Il suo genio antiretorico e il suo coraggio ci mancheranno; moltissimo. Ha usato per primo la plastica per fare mobili, regatato a testa alta nei mari di politica e imprenditoria”.

