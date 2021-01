Nati del 2021, la salentina Ilary è prima in Italia: partorita allo scoccare della mezzanotte



Anche nel 2021 è sfida aperta per il primo bimbo nato nel nuovo anno: la gara dovrebbe averla vinta Ilary, nata a mezzanotte in punto – non un secondo di più – nell’ospedale Panico di Tricase, in Salento. Alessandro, a Roma, è nato un secondo dopo, Aurora, sempre a Roma, un minuto dopo. A Milano il primo nato è Alessio.

