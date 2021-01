‘Ndrangheta, ai domiciliari l’assessore regionale calabrese Talarico: “Voti in cambio di affari”



C’è anche Franco Talarico tra gli arrestati nella maxi operazione di quest’oggi “Basso Profilo” contro la ‘ndrangheta: secondo la Procura avrebbe offerto appoggio in cambio di un pacchetto di voti in modo tale da introdurre imprenditori collusi in ambienti politico istituzionali nazionali. L’attuale assessore regionale calabrese al Bilancio è finito agli arresti domiciliari.

