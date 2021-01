Nella seconda ondata Covid quasi 50.000 morti, le vittime under 50 sono l’1,1%



Sono 49.274 i morti per Covid in Italia durante la seconda ondata dell’epidemia, che comprende il periodo che va da ottobre a oggi. È quanto emerge dal rapporto Iss sulle caratteristiche dei pazienti deceduti, aggiornato al 27 gennaio. Sono 941, dei 85.418 totali (1,1%), i morti per Covid di età inferiore ai 50 anni. Di questi 234 avevano meno di 40 anni.

