Nell’anno del lockdown boom di adozioni di animali, Enpa: “Piccolo miracolo della pandemia”



Boom di adozioni per cani e cani e gatti nel 2020. Nell’anno della pandemia l’ong animalista Enpa ha trovato casa in Italia a 8.100 cani e 9.500 gatti, oltre il 15 percento in più rispetto al 2019. In alcune città la percentuale di animali che hanno trovato casa sono arrivate anche al 20 o al 40 percento. A Monza addirittura il rifugio Enpa è rimasto senza cani a dicembre.

