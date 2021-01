Nicole Grimaudo è diventata mamma, secondo figlio dopo la nascita di Pietro nel 2014



L’attrice Nicole Grimaudo è diventata mamma per la seconda volta. Il settimanale Diva e Donna l’ha fotografata insieme al marito Francesco, giornalista Rai, e al primogenito Pietro all’uscita della clinica in cui è nato il suo secondogenito. Il nome del bambino, un maschietto, non è ancora stato reso noto.

