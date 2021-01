“Nonna, dai i gioielli alla persona che ti mando”. Truffe ad anziani, 7 arresti



Una cinquantina le vittime (tutte di età compresa tra i 60 e i 95 anni), 7 gli arresti, il bottino di 400mila euro. I truffatori operano nelle province di Novara, Vercelli, Como e in territorio elvetico, simulando incidenti inesistenti o fingendosi familiari in pericolo di vita per infezione da Covid-19.

