Nonno ruba cioccolata da regalare ai nipoti, i Carabinieri non lo denunciano e pagano al posto suo



I fatti in un discount di Mirano, nel Veneziano. L’anziano aveva messo nelle tasche alcuni dolciumi, ma ha detto di non aver i soldi per pagarle. Ci hanno pensato i militari dell’Arma. Il supermercato non ha sporto denuncia.

