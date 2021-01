Nucleare, i sindaci dei comuni idonei al deposito: “Per i sopralluoghi neanche una mail”



I sindaci di alcuni comuni individuati come idonei alla creazione del deposito nazionale hanno manifestato la loro totale contrarietà. “Sono rifiuti categorici che abbiamo dato già nel 2016” affermano i sindaci di Gravina e Altamura. Dal palermitano, il sindaco di Petralia Sottana attacca: “Se ci sono stati sopralluoghi, non ci è stato comunicato neanche per e-mail”

