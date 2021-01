Nuoro, 15enne cade nel viadotto dopo un pestaggio: in comunità 3 minori



Sono accusati di aver pestato un coetaneo e averlo abbandonato in un viadotto: 3 minori sono stati messi in comunità dal Gip in attesa di rispondere all’accusa di tentato omicidio aggravato. I ragazzini di 15 anni circa avrebbero litigato per una ragazza contesa dalla vittima e da uno dei presunti aggressori.

Continua a leggere



Sono accusati di aver pestato un coetaneo e averlo abbandonato in un viadotto: 3 minori sono stati messi in comunità dal Gip in attesa di rispondere all’accusa di tentato omicidio aggravato. I ragazzini di 15 anni circa avrebbero litigato per una ragazza contesa dalla vittima e da uno dei presunti aggressori.

Continua a leggere

Continua a leggere