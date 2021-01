Nuovo scandalo sessuale investe la regina Elisabetta, il cugino arrestato per aggressione



Il 2021 comincia in salita per la regina Elisabetta II. Il conte Simon Bowes-Lyon, cugino di terzo grado della sovrana, è stato arrestato per avere aggredito sessualmente una donna. L’uomo ha ammesso le sue colpe e chiesto pubblicamente scusa. È in libertà su cauzione ma rischia cinque anni di carcere.

