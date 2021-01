Omicidio a Foggia, donna uccisa nella sua abitazione: giallo sul killer



Tragedia a Orta Nova, nel Foggiano: una donna di mezza età è stata uccisa questa sera nella sua abitazione in via La Bellarte. Indagini dei carabinieri che, al momento, non lasciano trapelare alcuna notizia né ulteriori dettagli sulla vittima.

