Omicidio Ciatti, il padre: “In attesa per 4 anni. Perdono? Parola che ho cancellato”



Omicidio Ciatti, il 12 agosto l’uomo attualmente in carcere per la morte di Niccolò potrebbe tornare libero se non si terrà il processo. Fanpage.it ha raggiunto il padre Luigi al telefono. “Sono stati 4 anni di attesa – ha dichiarato – ma noi vogliamo giustizia”. E sul perdono dice: “Mio figlio non tornerà mai indietro. Non posso perdonare, è una parola che ho cancellato”

