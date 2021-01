Omicidio Roberta Siragusa, gip: “Immagini lasciano sgomenti: corpo devastato”



“Le immagini lasciano sgomenti. Il corpo è devastato”. Così Il giudice che ieri ha disposto la custodia cautelare in carcere per Pietro Morreale, il 19enne accusato di aver massacrato la fidanzata 17enne, Roberta Siragusa a Caccamo. Per il giudice Pietro Morreale potrebbe commettere altri crimini o in inquinare le prove: “determinazione criminale”.

