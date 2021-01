Omicidio Roberta Siragusa, il Gip: “Pietro Morreale ha agito con determinazione”



Pietro Morreale, indagato per l’omicidio della fidanzata, la 17enne Roberta Siragusa, ha agito con determinazione. È questa una delle motivazioni per le quali il gip di Termini Imerese ha disposto che il ragazzo resti in cella: “Gravissimo quadro cautelare, rischio di inquinamento probatorio, estrema gravità della condotta, possibilità che reiteri il reato”.

