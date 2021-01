Omicidio Roberta Siragusa, udienza di convalida del fermo: Pietro Morreale in lacrime



Sarebbe scoppiato in lacrime durante l’udienza di convalida il provvedimento di fermo. Si attende ora la decisione del Gip per Pietro Morreale, 19 anni, in carcere per l’omicidio e l’occultamento del corpo della fidanzata Roberta Siragusa, 17 anni, trovata cadavere in un burrone domenica scorsa. La procura ha chiesto anche la misura cautelare.

Continua a leggere



Sarebbe scoppiato in lacrime durante l’udienza di convalida il provvedimento di fermo. Si attende ora la decisione del Gip per Pietro Morreale, 19 anni, in carcere per l’omicidio e l’occultamento del corpo della fidanzata Roberta Siragusa, 17 anni, trovata cadavere in un burrone domenica scorsa. La procura ha chiesto anche la misura cautelare.

Continua a leggere

Continua a leggere