Omicidio Simona Floridia, amico dell’ex a processo, la famiglia: “Ora vogliamo la verità”



Simona Floridia, 17 anni scompare da Caltagirone dopo un giro in scooter con l’amico dell’ex, Andrea Bellia. È il 16 settembre 1992, da allora e per molti anni verrà cercata senza successo finché, dopo l’archiviazione, i familiari entrati in possesso del fascicolo ne troveranno un documento scioccante. Si tratta di un registrazione in cui un testimone racconta di come Bellia abbia confessato ‘di aver fatto sparire Simona’. Dopo 25 anni è stato rinviato a processo per omicidio premeditato.

