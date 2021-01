Ondata di caldo record in Sicilia, e le mimose sbocciano due mesi in anticipo



Ondata di caldo record in Sicilia dove le temperature hanno superato i 25 gradi. Un caldo che ha travolto tutto il Sud tanto da far sbocciare le mimose con quasi due mesi di anticipo rispetto alla tradizionale festa della donna prevista per l’8 marzo. A lanciare l’allarme è Coldiretti attraverso un monitoraggio sugli effetti del clima.

