Operai sfruttati nella ricostruzione post sisma del Centro Italia: due imprenditori a processo



Decine di operai sono stati sfruttati nei lavori per la costruzione delle SAE a Visso, Ussita e Pieve Torina (Macerata), comuni duramente colpiti dai terremoti del 26 e 30 ottobre 2016. I lavoratori non avevano contratti, né giorni di riposo, ed erano costretti a restare in cantiere dall’alba al tramonto. Chi si infortunava non veniva soccorso. Ora, grazie alla CGIL di Macerata, due imprenditori sono stati rinviati a giudizio. E potrebbe essere solo l’inizio…

Continua a leggere



Decine di operai sono stati sfruttati nei lavori per la costruzione delle SAE a Visso, Ussita e Pieve Torina (Macerata), comuni duramente colpiti dai terremoti del 26 e 30 ottobre 2016. I lavoratori non avevano contratti, né giorni di riposo, ed erano costretti a restare in cantiere dall’alba al tramonto. Chi si infortunava non veniva soccorso. Ora, grazie alla CGIL di Macerata, due imprenditori sono stati rinviati a giudizio. E potrebbe essere solo l’inizio…

Continua a leggere

Continua a leggere