Padova, infortunio sul lavoro: operaio tocca fili elettrici e resta folgorato, gravissimo



Un manutentore di 47 anni stava lavorando all’esterno dell’azienda di conserve a Valbona. È salito sulla piattaforma che ha toccato fili di media tensione: scarica micidiale, ora è in gravissime condizioni all’ospedale di Padova. Indagini dei carabinieri di Lozzo per risalire alle cause dell’incidente.

