“Pagatemi o perderete vostro figlio disabile”: giudice arrestato con l’accusa di estorsione



Avrebbe aiutato le famiglie di giovani deceduti o di bambini disabili a vincere le cause per ottenere risarcimenti, ma solo in cambio di denaro da versare sul conto della suocera. Con questa accusa, il giudice Galiano, del Tribunale di Brindisi, è stato arrestato in seguito a un’inchiesta per corruzione in ambito giudiziario. Dovrà ora rispondere delle accuse a suo carico.

