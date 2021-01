Palermo, contagi tra gli operatori scolastici: chiusi cinque asili in due giorni



Sale a cinque il numero degli asili e delle scuole per l’infanzia chiuse a Palermo a causa dei contagi Covid tra il personale scolastico: 28 le persone positivi rilevate negli ultimi giorni. Da qui la richiesta da parte dei sindacati per uno screening immediato e una vaccinazione immediata per le lavoratrici e i lavoratori delle scuole.

