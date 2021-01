Palermo, lite tra bimbi sfocia in accoltellamento tra genitori. “Non fu tentato omicidio”



Palermo, una banale lite tra bambini sfocia in un accoltellamento tra genitori nell’agosto del 2019. Dopo un’iniziale condanna per tentato omicidio, il giudice ha trasformato l’accusa in lesioni. L’imputato, secondo la difesa, non voleva attentare alla vita dell’altro papà. Sarebbe stata “vendetta d’onore” ma non tentato omicidio.

