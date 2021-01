Palermo, nuovi focolai di Covid-19 all’ospedale Civico: pazienti e medici positivi al virus



Nuovi focolai nell’ospedale Civico di Palermo, dove pazienti e medici sono risultati positivi al tampone per il Covid-19. Il personale medico è stato vaccinato tra il 31 dicembre e il 7 gennaio, ma la positività non è da ritenersi un “fallimento” del siero. La risposta immunitaria partirebbe dal secondo richiamo. Fa ben sperare per l’utilità del vaccino, però, il fatto che coloro che sono stati vaccinati sono asintomatici.

