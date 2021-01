Palermo, si lega una cintura al collo per una challenge su TikTok: grave bimba di 10 anni



Una bimba di 10 anni si trova ricoverata in condizioni critiche in rianimazione all’ospedale “di Cristina” di Palermo. La bambina è arrivata ieri in ospedale, accompagnata dai genitori, in arresto cardiocircolatorio dovuto a un’asfissia prolungata. Per partecipare a una “sfida social” estrema, la “Black out challenge”, si era legata una cintura alla gola.

