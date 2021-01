Pamela Anderson ha sposato il suo bodyguard Dan Hayhurst



“Ci siamo detti sì dove si sposarono i miei genitori” ha raccontato Pamela Anderson al Daily Mail svelando il suo sesto matrimonio, tenuto fino ad ora lontano dai riflettori. Il nuovo marito è il suo bodyguard Dan Hayhurst, 40 anni, che secondo Six Page l’attrice frequenterebbe già da un paio d’anni. Ci si chiede se le nozze saranno quelle definitive per l’ex bagnina di Baywatch, che appena un anno fa aveva sposato il produttore americano Jon Peters, per separarsi 12 giorni dopo.

