Papa Francesco: “Mi danno fastidio quelli che pregano come pappagalli, ci vuole cuore”



“Mi da un po’ di fastidio quando sento cristiani che recitano come pappagalli. Recitando a memoria non ti sei incontrato con il Signore con quel versetto. Non è un problema di memoria ma di memoria del cuore” ha dichiarato papa Francesco questa mattina durante l’Udienza Generale nella Biblioteca del Palazzo Apostolico in Vaticano.

