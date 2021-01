Paris Hilton: “Farò la fecondazione in vitro per avere due gemelli, maschio e femmina”



La celebre ereditiera ha spiegato che si sottoporrà alla fecondazione artificiale insieme al compagno Carter Reum, per avere la possibilità di scegliere il sesso dei suoi figli: vuole due gemelli, un maschietto e una femminuccia. Si tratta di una procedura controversa e che solleva dubbi di tipo etico, regolamentata da leggi molto differenti in Europa e in Usa.

