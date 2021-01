Per evitare multa investe e trascina agente ferendolo gravemente: automobilista arrestato a Bari



Responsabile dell’investimento è un 44enne del posto che dopo i fatti è scappato via ma è stato subito individuato e arrestato. Secondo i vigili, l’uomo aveva abbandonato i rifiuti in pieno giorno ma dopo essere stato fermato dagli agenti in strada, invece di fermarsi ha accelerato e al volante della sua auto e ha investito in pieno un vigile urbano ferendolo gravemente.

