Per Ilaria Capua “nel 2022 saremo tutti vaccinati, ma via le mascherine solo nel 2023”



Le previsioni della virologa Ilaria Capua sulla fine della pandemia: “Entro il 2021 saranno vaccinati operatori sanitari, anziani e categorie fragili; nel 2022 tutti gli altri e solo nel 2023 si potrà andare in giro senza mascherine sempre”. Sulla situazione epidemiologica: “In Europa non stiamo riuscendo ad appiattire la curva come vorremmo ma stiamo riuscendo a tenerla sotto controllo”.

