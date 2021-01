Perché è importante rilasciare i brevetti sui vaccini per uscire dalla pandemia



Almeno 39 milioni di dosi di vaccino sono state somministrate nei paesi più ricchi del mondo, mentre in quelli poveri le persone vaccinate sono solo poche decine: ecco per quale ragione è indispensabile che le case farmaceutiche rilascino i brevetti sui sieri contro il Covid per mettendo all’umanità di immunizzarsi. Perché da una pandemia o si esce tutti o, semplicemente, non si esce.

Continua a leggere



Almeno 39 milioni di dosi di vaccino sono state somministrate nei paesi più ricchi del mondo, mentre in quelli poveri le persone vaccinate sono solo poche decine: ecco per quale ragione è indispensabile che le case farmaceutiche rilascino i brevetti sui sieri contro il Covid per mettendo all’umanità di immunizzarsi. Perché da una pandemia o si esce tutti o, semplicemente, non si esce.

Continua a leggere

Continua a leggere