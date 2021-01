Perché il vaccino di Astrazeneca è in ritardo



Dopo Pfizer, anche AstraZeneca ha annunciato ritardi per la consegna delle dosi di vaccino messo a punto insieme all’Università di Oxford e all’Irbm di Pomezia. La causa della riduzione in tutta l’Ue del 60% delle dosi concordate sarebbe da ricercarsi in un problema che si è verificato sulle linee produttive e che ha ridotto i volumi iniziali di produzione rispetto alle previsioni su cui sono state costruite le tabelle di marcia delle campagne vaccinali.

