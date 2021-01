Perché Pfizer ritarderà le consegne del vaccino verso l’Europa (e perché non bisogna preoccuparsi)



Il laboratorio americano della Pfizer avverte che dalla prossima settimana ci sarà un calo nelle consegne di vaccini anti-Covid in Europa, in attesa di migliorare le proprie capacità di produzione. Non è chiaro quanto tempo ci vorrà prima che Pfizer torni alla massima capacità di produzione, che sarà aumentata da 1,3 a 2 miliardi di dosi all’anno.

