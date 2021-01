Peschereccio sequestrato in Libia per cento giorni, dopo il ritorno la beffa: multa da 2.000 euro



Per l’armatore dell’Antartide, uno dei due pescherecci di Mazara del Vallo sequestrati per oltre cento giorni in Libia, è arrivata anche la beffa sotto forma di un pesante multa da duemila euro per non essere riuscito a comunicare il fermo biologico dell’imbarcazione come invece prevede la legge.

