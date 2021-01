Peter e Laura uccisi a Bolzano: ipotesi avvelenamento



Avvelenamento. È una delle ipotesi investigative per la presunta morte di Peter Naumair e Laura Perselli, la coppia scomparsa a Bolzano il 4 gennaio scorso e ora ritenuta vittima di un crimine. In Procura c’è ora un fascicolo d’indagine per omicidio e occultamento di cadavere con il nome di Benno Neumair, figlio 30enne.

