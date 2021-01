Pezzo di plastica nel ripieno: Panciottelli ai funghi ritirati dai supermercati



Diversi lotti di Panciottelli ai funghi venduti dalla catena di supermercati Todis nei suoi negozi sono stati ritirati dal commercio per un possibile rischio fisico per i consumatori a causa della presenza di un corpo estraneo. Il richiamo è stato disposto dallo stesso produttore dopo aver ricevuto la segnalazione di un cliente che ha rinvenimento un corpo estraneo in plastica all’interno del ripieno.

